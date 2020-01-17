Москва, , 17:38 — REGNUM Член Общественной Палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев, комментируя для ИА REGNUM результаты исследования ВЦИОМ, представленные в пятницу. 17 января, в Москве, отметил, что особое внимание в результатах исследования обращают на себя две цифры: 2% опрошенных, высказавшихся против «демографического пакета» Послания, и 5%, в целом не поддерживающих предложение о внесения изменений в Конституцию РФ.

«Во-первых, эти цифры ясно показывают отношение к тем предложениям, которые были высказаны Президентом России в рамках послания Федеральному собранию. Как показывают результаты исследования ВЦИОМ, подавляющее большинство эти предложения поддерживают», — отметил Максим Григорьев.

«А что касается качества аудитории, которая не поддерживает предложения президента, то здесь мы явно видим удивительный для нас эффект, по крайней мере, мы видим это по социальным сетям, что против так называемого «демографического пакета», как правило, выступают яркие представители ЛГБТ-сообщества. По видимому, они не рассматривают традиционные семейные ценности в качестве своих собственных, и достаточно резко высказываются против этой позиции президентского послания. Что, собственно говоря, и очевидно, потому что он не получат каких-либо дивидендов от этого», — подчеркнул эксперт.

«Что же касается 5%, которые выступают в целом против поправок в Конституцию, то здесь надо помнить, что существует определенная часть населения, определенные, в том числе и элитные группы, а в обществе, которые будут против позиции президента или даже позиции власти независимо от содержания самой позиции, а просто исходя из своих представлений, из своей идеологии — они будут против любой позиции, не зависимости от того, насколько полезны и хороши предложения президента и государственной власти в целом. И в этом плане даже удивительно, что это количество, согласно опросам наших социологических служб, оказалось столь незначительным», — завершил свой комментарий директор Института проблем демократии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в послании Федеральному собранию в среду, 15 января, РФ Владимир Путин, что программа материнского капитала продлевается как минимум до конца 2026 года. Причем уже с 1 января 2020 года материнский капитал будет выплачиваться не только за вторых или последующих детей в семье, но и за первых.

«Хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить в силу с 1 января 2020 года — уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 тыс. 617 рублей», — добавил он.

«При этом считаю, что, если в семье сейчас есть уже ребенок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом, увеличенном размере. А это, как я уже сказал, 616 тыс. 617 рублей», — заявил он.

Президент напомнил, что ранее уже было принято решение о том, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита.

В 2019 году размер материнского капитала составлял 453 тыс. 26 рублей.

Размер материнского (семейного) капитала с 1 января проиндексирован на 3,8%.