Москва, , 17:33 — REGNUM Для борьбы с коррупцией есть более эффективные средства, чем смертная казнь, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 17 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, полемизируя с другим участником передачи, который призвал ввести в РФ смертную казнь за казнокрадство и взяточничество.

«Ни в одном государстве, включая Китай, смертная казнь не привела к искоренению коррупции, — сказал Мухин. — Есть гораздо более эффективные средства для борьбы с коррупцией — без кровопролития. Потому что мальчиков кровавых в глазах никто не отменял. В том числе и для глав государств. Необходимо убрать основной мотив коррупции, смысл которого такой: «я наворую, посижу немного, и получится так, что я их заработал». Необходима конфискация, причем ещё и у аффилированных лиц. Но если сейчас всем отрубить руки, то половина страны будет ходить без рук. Нам это нужно? Нам это не нужно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от ЛДПР Сергей Иванов внёс в Госдуму законопроект о замене смертной казни одиночным пожизненным лишением свободы.

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