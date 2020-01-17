Москва, 17 января 2020, 17:33 — REGNUM Для борьбы с коррупцией есть более эффективные средства, чем смертная казнь, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 17 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, полемизируя с другим участником передачи, который призвал ввести в РФ смертную казнь за казнокрадство и взяточничество.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от ЛДПР Сергей Иванов внёс в Госдуму законопроект о замене смертной казни одиночным пожизненным лишением свободы.
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