Владимир, , 17:31 — REGNUM Во Владимирской области в 2020 и 2021 году из федерального и областного бюджета будут выделены средства на строительство пяти детских садов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Новые детсады будут строить в областном центре. В пяти новых детсадах появится более 630 мест для детей от 1,5 до трёх лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Владимир Сипягин рассказал, что в 2020 в детсадах Владимира откроют 200 дополнительных ясельных мест.

«В областном центре в 2019 году начато строительство четырёх ясельных пристроек к существующим детским садам в спальных районах города, процесс уже близок к завершению. В результате в этом году будет открыто 200 новых мест в яслях», — заявил Сипягин.

При этом проблему дефицита мест для детей от трёх лет, по словам губернатора, в регионе уже решили.

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