Рязань, , 17:32 — REGNUM Плакат с орфографическими ошибками уже не висит в поликлинике № 14 Рязани, заявили 17 января в пресс-службе регионального минздрава. Пользователь успел сфотографировать информационную табличку, которую повесили для тестирования.

В минздраве назвали ситуацию «рабочим моментом» — в холле повесили бумажный макет. Изготовителю передали замечания и указали на «правильное написание наименований кабинетов».

«Это действительно наша поликлиника, холл первого этажа. Администрация учреждения сейчас обсуждает вопрос удобного размещения навигации для пациентов. После завершения ремонта, как и во всех поликлиниках, здесь появится навигация. Изготовлено несколько рабочих макетов для уточнения размеров, схем расположения навигационных знаков, цвета и надписей», — пояснили Рязанскому городскому сайту в региональном минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, посетитель поликлиники выложил в социальную сеть фотографию плаката с тремя орфографическими ошибками.

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