Рязань, 17 января 2020, 17:32 — REGNUM Плакат с орфографическими ошибками уже не висит в поликлинике № 14 Рязани, заявили 17 января в пресс-службе регионального минздрава. Пользователь успел сфотографировать информационную табличку, которую повесили для тестирования.
В минздраве назвали ситуацию «рабочим моментом» — в холле повесили бумажный макет. Изготовителю передали замечания и указали на «правильное написание наименований кабинетов».
Как сообщало ИА REGNUM, посетитель поликлиники выложил в социальную сеть фотографию плаката с тремя орфографическими ошибками.
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