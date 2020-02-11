Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

11 февраля

11 февраля 1942 года в блокадном Ленинграде в третий раз повысили нормы выдачи хлеба: рабочим — по 500 граммов в день, служащим — по 400, детям и иждивенцам — по 300. В то же время, в городе зафиксированы первые заболевания тифом, для недопущения эпидемии которого были созданы специальные чрезвычайные районные комиссии.

11 февраля 1943 года войска Юго-Западного фронта обошли укрепления противника у Славянска, освободили город Лозовая, а затем ударили по Славянску и Красноармейскому.

11 февраля 1944 года завершилась Ровно-Луцкая наступательная операция 1-го Украинского фронта. Красная армия при поддержке партизанских отрядов освободила город Шепетовка и вышла на рубеж Маневичи, Луцк, Млинов, Шепетовка.

Канадское правительство подписало в Оттаве соглашение о военных поставках в СССР.

11 февраля 1945 года завершилась Ялтинская конференция СССР, США и Великобритании. Страны договорились о разделе зон оккупации Германии между четырьмя государствами, в том числе Франции. Границу Польши решено было провести вдоль линии Керзона с незначительными отступлениями. СССР согласился вступить в войну с Японией через 2−3 месяца после капитуляции Германии при условии сохранения статус-кво Монголии, возвращения Советскому Союзу Сахалина, Курильских островов и других территорий.

Войска 2-го Украинского фронта успешно отразили попытки немецко-венгерских войск в Будапеште прорвать окружение.