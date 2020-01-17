Владимир, , 17:16 — REGNUM Во Владимирской области в рамках национального проекта «Образование» к 2022 году откроют шесть новых школ. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

В 2020 году введут в эксплуатацию школы на 675 мест в городе Камешково и на 132 места — в деревне Купреево Гусь-Хрустального района. В 2021 году откроют школу на 1100 мест в микрорайоне «Коммунар» областного центра, в 2022 году — школу на 1100 мест в Коврове, в 2023 году — школу на 150 мест в селе Сновицы Суздальского района и начальную школу на 350 мест средней школы № 15 в Гусь-Хрустальном.

В 2019 году проведут капремонт одного из строений гимназии им. Барсукова в городе Коврове.

Также за три года в школах отремонтируют спортивные залы. В 2020 году инвентарь и оборудование для открытых спортплощадок получит 31 школа, в 2021 году — 39 школ, в 2022 — 25.