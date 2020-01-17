Хмельницкий, Украина, , 17:14 — REGNUM Футбольный клуб «Агробизнес» из города Волочиск Хмельницкой области расторг контракт с 31-летним полузащитником Игорем Сикорским из-за его поездки в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

«Жаль, но сегодня футбол — это политика. Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб», — говорится в сообщении клуба, выступающего во втором украинском дивизионе.

Соответствующее решение было принято руководством «Агробизнеса» после визита Сикорского в Санкт-Петербург в конце декабря. Во время своего визита футболист сделал несколько фотографий и разместил их на своей странице в Instagram.

Футбольный клуб счёл поездку своего полузащитника нарушением одного из пунктов контракта, согласно которому футболист должен способствовать «сохранению и повышению престижа клуба и команды, не допускать действий, наносящих ущерб их репутации».

Это уже не первый подобный случай с футболистами на Украине. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года руководство львовского футбольного клуба «Карпаты» выгнало из юношеского состава своей команды 18-летнего вратаря Михаила Готру, который в своём аккаунте в Instagram опубликовал несколько фотографий в поддержку футбольной сборной России во время Чемпионата мира по футболу.

Позднее футбольный комментатор Василий Уткин в соцсетях поддержал молодого украинского вратаря.