Лампедуза , Италия, , 17:08 — REGNUM В период с 2015 по 2019 годы поток нелегальных мигрантов в Евросоюз снизился на 92%, сообщили в пятницу, 17 января, в пограничном агентстве ЕС (Frontex).

В 2015 году миграционный поток в Евросоюз был самым высоким за все годы наблюдения. Сейчас показатели снизились почти до уровня 2013 года.

В 2019 году в сравнении с 2018 годом снизилось число нелегальных мигрантов, прибывающих в ЕС с запада и юга (то есть со стороны Средиземного моря) и выросло — число тех, кто прибывает с востока (в том числе из балканских государств).