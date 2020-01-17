Челябинск, , 17:07 — REGNUM Житель челябинского Карабаша отдан под суд за убийство предпринимателя. Также ему вменяют угон машины и умышленное уничтожение чужого имущества, сообщает областное управление СКР.

По данным следствия, 50-летний Сергей Т. 4 января 2019 года выехал в лес возле посёлка Тыелга проверять капканы на волков и там вступил в конфликт с 51-летним бизнесменом, с которым уже давно была взаимная неприязнь. Ему показалось. что бизнесмен имеет отношение к поджогу охотничьего домика обвиняемого.

Во время ссоры обвиняемый дважды выстрелил в оппонента из охотничьего ружья. Затем он закопал тело в снег, отогнал его снегоход и сжёг.