Рим, , 17:02 — REGNUM Среднее время ожидания наземного общественного транспорта (автобусов) в Риме составляет в настоящее время 16 минут, написала на своей странице в Facebook в пятницу, 17 января, мэр города Вирджиния Раджи.

В 2016 году этот показатель составлял 20 минут, за этот период время ожидания сократилось на 20%, отметила градоначальница.

Она также напомнила, что за время управления городом ее администрацией были приобретены более 400 новых автобусов, из которых 328 — в 2019 году.