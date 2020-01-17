Москва, , 16:56 — REGNUM Температура воздуха в Москве в предстоящие выходные дни будет на 8 градусов выше нормы. Об этом рассказал 17 января исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура будет выше примерно на 8 градусов от обычных значений, но по сравнению с будними днями понизится на 3−4 °С», — приводит его слова телеканал RT.

По прогнозу синоптиков, в ночь на субботу, 18 января, температура в столице будет около нулевой отметки. В крещенскую ночь будет чуть холоднее: в Москве — до — 2 °C, по области — до — 4 °C.

С начала предстоящей недели ожидается ещё большее потепление. В понедельник, 20 января, дневные температуры составят +1…+3 °С, что на 10−11 градусов превышает норму.

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