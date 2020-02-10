Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

10 февраля

10 февраля 1942 года началось движение по железнодорожной ветке от Войбокало до Кобоны, связавшей восточный берег Ладожского озера с всесоветской сетью железных дорог, что облегчило поступление грузов в блокадный Ленинград.

10 февраля 1943 года началось наступление войск Ленинградского и Волховского фронтов на мгинском направлении. Красная армия заняла Красный Бор и ещё несколько населённых пунктов в Ленинградской области.

В Харьковской области освобождён город Чугуев.

10 февраля 1944 года силы Волховского фронта вели бои на подступах к городу Луга в Ленинградской области.

10 февраля 1945 года началась Восточно-Померанская наступательная операция войск 2-го Белорусского фронта с целью захвата всей Восточной Померании с выходом на побережье Балтийского моря от Данцига до Штеттина. В тот же день силы фронта заняли город Эльбинг.