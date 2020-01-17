Черкесск, , 16:53 — REGNUM В Карачаево-Черкесии до 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 13 детских садов. В них будет создано 1020 мест для дошкольников. Большая часть из них — в столице республики, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе главы и правительства региона.

Так, семь дошкольных учреждений в городе Черкесске примут 560 детей, два детских сада в Карачаевске — 160. Кроме того, четыре детских сада общей сложностью на 300 мест будут сданы в трех муниципальных районах республики.

На днях было завершено строительство ясли-сада в дошкольном учреждении «Ивушка» в столице Черкесска. Помещение рассчитано на 60 детей в возрасте от полутора до трех лет. В Черкесске возводятся также ясли при детских садах «Огонек», «Аленький цветочек», «Орленок», «Золушка», «Красная шапочка», «Росинка» и «Журавлик».