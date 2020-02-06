История вопроса

Это наша война. Это моя война.



22 июня и 9 мая.



Личная память делает человека человеком. Общая память делает население народом. Общая победа делает народ сильным. Общая боль и жертва делают народ честным и благодарным. В сознании нашего народа День памяти и скорби 22 июня - ежегодная личная Минута молчания о своих, о себе, о самом страшном. В истории нашего народа День Победы 9 мая - главный день его жизни и борьбы.



Мы помним Великую Отечественную войну, перед лицом которой все на деле были равны. Жертва защитников нашей Родины - священна. Перед лицом угрожавшего всем нам гитлеровского геноцида даже служившие врагу предатели и коллаборационисты были не более чем расходным материалом. Их жертва - бессмысленна и преступна. А война в защиту Отечества - священный урок равенства и справедливости.



Наш "Бессмертный полк" - это не только каждый день иссякающий поток участников и детей войны. Это каждый день растущее море благодарной памяти, живых, всё новых наследников бессмертного подвига, - все тех, ради кого была принесена та страшная жертва.



Великая Отечественная война - одно из ключевых событий в истории человечества и, наверное, главное событие в истории нашего народа. СССР не просто остановил нацистскую Германию, поддержанную силами почти всей Европы и угрозой Японии. Наш советский народ - переживший полноценный геноцид - остановил строительство нового, извращённого мира, в котором человечество было бы разделено на полноценных и второсортных, а новое рабовладение - теперь уже расовое - стало бы нормой жизни.



Нацизм и фашизм не были искоренены окончательно, но День Победы 9 мая 1945 года всё ещё не даёт им восстать в своём откровенном обличии.



Эта война не стала последней, но её трагический опыт всегда служит моментом истины для всех нас.



Священная память о той войне служит ясным напоминанием о возмездии для любого внешнего врага нашего народа и основой исторического единства для ныне расколотых народов СССР.



Многие годы мы собираем личные свидетельства о войне. Их продолжают присылать нам читатели (sfo@regnum.ru). Всё мы публикуем здесь. Вечная память героям.