Москва, 5 февраля 2020, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.
5 февраля
5 февраля 1943 года началось наступление войск Брянского фронта на малоархангельском направлении. Одновременно силы Воронежского фронта стали продвигаться в курско-льговском направлении.
Войска Юго-Западного фронта вышли к реке Северный Донец.
5 февраля 1944 года войска 3-го Украинского фронта разделили 6-ю немецкую армию на две части и освободили крупный железнодорожный узел Апостолово.
Войска 1-го Белорусского фронта заняли город и железнодорожную станцию Геритц в районе Франкфурта-на-Одере.