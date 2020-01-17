Благовещенск, , 16:39 — REGNUM В Китае объявлено об успешном прохождении официальной приемки первым российско-китайским мостом через реку Амур, соединившим административный центр российской Амурской области г. Благовещенск с г. Хэйхэ китайской провинции Хэйлунцзян, сообщает 17 января Синьхуа со ссылкой на информацию от провинциального Управления транспорта.

Приемка проводилась специалистами российского нормативно-испытательного центра «Мосты» и китайского Харбинского политехнического университета. В ходе испытаний по мосту были запущены груженые самосвалы общим весом в 318 тонн. Организаторами приемки был сделан вывод о полном соответствии требованиям проекта несущей конструкции моста и о готовности сооружения к вводу в эксплуатацию.

Напомним, что стыковка моста между Благовещенском и Хэйхэ, общая протяженность которого достигает почти 1,3 км, а протяженность главного пролета — 147 м, была осуществлена 31 мая 2019 года.