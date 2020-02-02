Москва, , 14:19 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

2 февраля

2 февраля 1943 года крупной победой Красной армии закончилась Сталинградская битва, начавшаяся 17 июля 1942 года и продлившаяся 200 дней. В частности, были полностью разгромлены 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия и итальянский альпийский корпус, 2-я венгерская армия, Хорватский полк — всего более 40 дивизий. В результате деморализации из-за сокрушительного поражения Германия больше не могла рассчитывать на части из Румынии, Венгрии и Словакии. Был нанесён тяжёлый удар фашистскому режиму в Италии. Хотя Красная армия взяла в плен более 91 тысячи немецких солдат и офицеров (в том числе фельдмаршала Паулюса), в Германии все пленники были объявлены погибшими. После победы в Сталинградской битве Советскому Союзу удалось перехватить стратегическую инициативу в войне.

Началась Харьковская наступательная операция войск Воронежского фронта. Главный удар с участка Старый Оскол — Купянск наносили танковые армии. Одновременно силы Брянского фронта из района города Ливны начали наступление на Малоархангельск и Фатеж, обеспечивая поддержку правому крылу Воронежского фронта.

2 февраля 1944 года войска 1-го Украинского фронта освободили города Луцк и Ровно и вышли на подступы города Дубно.

2 февраля 1945 года силы 1-го Украинского фронта вышли к реке Одер, заняв при этом шесть немецких населённых пунктов.

Войска 1-го Белорусского фронта заняли города Зольдин и Дроссен.

В районе Канталупо в Италии в боях с немецкими карателями погиб Фёдор Полетаев — советский солдат, несколько раз бежавший из вражеского плена, в итоге примкнувший к итальянским коммунистам. Герой Советского Союза и единственный иностранец, получивший высшую военную награду Италии, — «Золотую медаль за военную доблесть».