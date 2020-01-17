Владимир, , 16:35 — REGNUM Во Владимире вода во всех четырёх водоёмах, на которых в ночь с 18 на 19 января пройдут крещенские купания, соответствует санитарным нормам. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты исследовали 49 водоемов, на которых на праздник Крещения оборудуют проруби для купания. После отбора проб они установили, что вода соответствует требованиям СанПиН «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

При этом в ведомстве предостерегли, что погружение в холодную воду повышает риск инфарктов и инсультов, категорически противопоказано людям с заболеваниями и тем, кто принял алкоголь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего во Владимирской области обустроят 51 место для купания.

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