Хельсинки, , 16:28 — REGNUM Окружной суд Хельсинки начал рассматривать дело 22-летнего строителя из Латвии, который подозревается в планировании нападения на мусульман и других иностранцев в центре столицы Финляндии в 2018 году. Об этом пишет портал NRA со ссылкой на свои источники.

По версии следствия, мужчина испытал взрывное устройство до того, как его задержали в октябре 2018 г. Представители прокуратуры доказали, что подсудимый скачал инструкцию по изготовлению бомбы из интернета, а материалы для неё украл на рабочем месте.

Подозреваемый утверждает, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина признал факт изготовления взрывного устройства, однако, намерение о взрыве отрицает.

Следствие располагает данными об экстремистском характере высказываний подсудимого. На его руке имеется татуировка в виде двух букв СС.