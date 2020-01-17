Ибица, , 16:19 — REGNUM Правительство Балеарских островов, входящих в состав Испании, ввело ряд законодательных ограничений на своих территориях, сообщают испанские СМИ.

Согласно новым правилам, вводится запрет на рекламу алкоголя в виде бесплатных баров и «скидочного времени». Запрещается продавать алкоголь с 21:30 до 8:00. Также вводится запрет на вечеринки на яхтах, подобные суда не смогут заходить на популярные среди молодёжи места курортного отдыха.

Помимо этого, отелям выслано распоряжение о необходимости выселять туристов, которые прыгают в воду с балконов.

Барам, магазинам и яхтам, нарушающим данные запреты, грозит до 600 тысяч евро штрафа и запрета на работу до трёх лет, а туристам — штраф до 60 тысяч евро.

Изменения, введённые на пять лет, затронут такие популярные у туристов места, как пляж Ареналь, курорт Магалуф на Майорке, а также курорт Сан-Антонио на Ибице.