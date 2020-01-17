Бишкек, , 16:10 — REGNUM Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение инициированный депутатом Алмазбеком Баатырбековым законопроект о введении наказания для лиц, покушающихся на безопасность медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания сегодня, 17 января.

Парламентарий предлагает ввести наказание за воспрепятствование профессиональной деятельности врачей:

для несовершеннолетних нарушителей — от 20 до 30 часов общественных работ или штраф от 5 000 до 15 000 сомов (от 4 400 до 13 200 рублей), за повторное деяние — от 30 до 40 часов общественных работ и штраф от 15 000 до 25 000 сомов (от 13 200 до 22 000 рублей);

для других категорий граждан — от 30 до 40 часов общественных работ или штраф от 20 000 до 30 000 сомов (от 17 600 до 26 400 рублей), за повторное деяние — от 40 до 60 часов общественных работ и штраф от 30 000 до 60 000 сомов (от 26 400 до 52 800 рублей).

Поводом для инициации такого законопроекта послужили участившиеся случаи нападения на медицинских работников при оказании ими медицинской помощи пациентам.

Так, только по официальным данным минздрава, в период с 2015 года по 2019 год более 40 раз совершались противоправные действия, связанные с насилием в отношении медицинских работников, в том числе сотрудников «скорой медицинской помощи», при исполнении ими служебных обязанностей.