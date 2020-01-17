Мадрид, 17 января 2020, 16:06 — REGNUM Министерский совет Испании поддержал кандидатуру Марии Гамес на пост руководителя гражданской гвардии Испании. Об этом сообщает пресс-служба МВД Испании.
Кандидатура 50-летней Гамес была выдвинута министром внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марлаской. Таким образом, впервые за 175 лет существования гвардии её возглавила женщина.
Гражданская гвардия Испании была создана 1844 году и подчиняется сразу двум ведомствам — МВД Испании и министерству обороны страны. Вместе с нацполицией гражданская гвардия выполняет работу по охране правопорядка.