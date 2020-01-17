Подгорица, , 16:03 — REGNUM Фонд медицинского страхования Черногории с понедельника, 20 января, вводит для застрахованных в системе ОМС очередной онлайн сервис, сообщает издание Dnevne novine.

Теперь пользователям доступна услуга онлайн записи к врачу, на терапию при хронических заболеваниях, а также на получение медицинских справок.

Воспользоваться услугой можно будет на портале фонда или в специальном мобильном приложении.

Также сервис позволяет отменить заказанную услугу, просто выбрав опцию в главном меню.

Отметим, что застрахованными в ОМС Черногории являются не только граждане страны, но иностранцы, имеющие рабочую визу и члены их семей.