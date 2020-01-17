Брянск, , 16:01 — REGNUM Комиссия допустила к работе в открытом космосе члена основного экипажа МКС-63 Андрея Бабкина, сообщает корреспондент со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. Вместе со своим напарником Николаем Тихоновым уроженец Брянска на отлично сдали зачётную тренировку.

Космонавты выполнили задания по комплексу средств шлюзования и системам скафандра «Орлан-МКС» на тренажёре «Выход-2», который имитирует работу полётных скафандров и оборудования шлюзовых отсеков в условиях моделируемой невесомости. На тренировке Николай Тихонов и Андрей Бабкин также распознали и устранили нештатные ситуации в соответствии с бортовой инструкцией.

Долговременная экспедиция МКС-63 запланирована на апрель 2020 года, для бортинженера Андрея Бабкина это будет первый полёт.