Абу-Даби, , 15:48 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах пройдут Дни культуры Чечни. Их открытие состоится 19 января в Центре культурного наследия в городе Шарджа, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе главы и правительства региона.

В рамках открытия дней культуры состоится выступление Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо» и солистов Чеченской государственной филармонии имени А. Шахбулатова. Концерты будут проходить в течение трех вечеров.

Кроме того, жители ОАЭ смогут познакомиться с искусством чеченских мастеров на выставках народных художественных промыслов и ремесел, а также поучаствовать в мастер-классах. Дни культуры продлятся до 24 января.