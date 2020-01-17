Ставрополь, , 15:47 — REGNUM Власти Буденновского района Ставрополья, где был выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС), сняли режим чрезвычайной ситуации. Постановлением губернатора края на этой территории также отменен карантин, пишет 17 января «Интерфакс-Юг».

По словам представителя районной администрации, владельцы уничтоженных из-за АЧС свиней получат компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января на одном из частных подворий села Покойное в Буденновском районе был зафиксирован очаг АЧС. От инфекционного заболевания погибло несколько животных. На следующий день началась работа по уничтожению павших животных и отчуждению свиней, которых в Покойном было около 350.

Читайте ранее в этом сюжете: В одном из сёл Ставрополья из-за чумы уничтожат всех свиней