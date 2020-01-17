Нур-Султан, , 15:43 — REGNUM 36 участков автомобильных дорог на севере, востоке и центре Казахстана закрыли в связи с ухудшением погодных условий. Об этом 17 января сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

Движение закрыто для всех видов транспорта. В настоящее время на автодорогах республиканского значения продолжают работать 746 единиц техники.

Ограничение распространяется на автодороги Екатеринбург — Алма-Ата, Щучинск — Зеренда, Макинск — Аксу-Торгай, Нур-Султан — Ерейментау — Шидерти, Нур-Султан — Коргалыжан, Жезказган —Петропавловск и другие участки дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января из-за непогоды управление образования Нур-Султана отменило занятия для учащихся 0−4-х классов первой смены и 1−9-х классов второй смены.

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