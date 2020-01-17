Москва, , 15:37 — REGNUM В одном их московских аэропортов открылись комнаты для курящих граждан. Первые курилки заработали в аэропорту «Шереметьево», сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Отмечается что заработали некоторые курительные комнаты аэропорта «Шереметьево». Аэропорт ищет дополнительные места для курилок.

В аэропортах «Внуково» и «Домодедово» пока не открылись, но они ищут возможности оборудовать специальные комнаты в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении комнат для курения в зданиях российских аэропортов.

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