Рязань, , 15:47 — REGNUM Уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» возбуждено в отношении 35-летней жительницы Рязани, сообщили 17 января в пресс-службе регионального УМВД. Женщина полгода избивала свою дочь.

12-летняя девочка часто появлялась в школе с синяками. Педагоги сообщили об этом в полицию — инспекторы по делам несовершеннолетних дважды в отношении матери подростка составляли административные протоколы. Однако данная мера не возымела действия, и в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 100 тысяч рублей или до трёх лет лишения свободы.