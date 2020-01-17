Юрга, Кемеровская область, , 15:25 — REGNUM Кузбасские полицейские нашли родителей, оставивших новорождённого ребёнка у дверей больницы в Юрге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Ими оказались 32-летняя местная жительница и ее 26-летний супруг. Полицейские выяснили, что женщина на учёте по беременности в поликлинике не состояла, родила ребёнка в домашних условиях и уговорила мужа подбросить его в больницу, поскольку воспитывать малыша семейная пара не планировала», — сообщили в главном управлении МВД РФ по Кемеровской области.

Напомним, накануне, 16 января, в Юрге сторож больницы обнаружил новорождённого ребёнка у дверей учреждения. Было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ — «Оставление в опасности». Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания — один год лишения свободы.

Новорождённая девочка сейчас находится в больнице, её жизни ничто не угрожает.

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