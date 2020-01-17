Париж, , 15:24 — REGNUM Акция протеста против пенсионной реформы нарушила открытие музея Лувр в Париже утром 17 января, передает BFM TV.

По призыву профсоюзов Франции сотни забастовщиков с раннего утра проводят демонстрацию перед Лувром, блокируя доступ к музею, который должен был открыться в 9 часов утра.

«Это действие соответствует призывам профсоюзов мобилизоваться против пенсионной реформы Макрона, чтобы выступить за улучшение условий труда и повышение заработной платы», — говорится в заявлении профсоюзов Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно подсчетам независимой французской фирмы Occurrence, 28 000 человек приняли участие в демонстрациях в Париже против пенсионной реформы.

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