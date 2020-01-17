Махачкала, , 15:34 — REGNUM Начальник СИЗО-1 города Махачкалы Дауд Давыдов, подозреваемый в превышении полномочий, в получении взятки в крупном размере и вымогательстве, останется под стражей. Советский районный суд столицы Дагестана продлил ему арест на три месяца — до 17 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Эпизод со взяткой, как пишет «Черновик», связан с подследственным Ахмедом Д., который в ноябре 2018 года был задержан по делу о мошенничестве и помещен в СИЗО-1 Махачкалы. Он утверждает, что за подушку и матрас в камере ему пришлось через посредников передать Давыдову 300 тыс. рублей. Свою вину подозреваемый не признает.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года силовики задержали в Дагестане восьмерых бывших и действующих сотрудников республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний, в том числе Дауда Давыдова. Позже им предъявили обвинения в преступлениях коррупционной направленности.

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