Село Красный Яр, Астраханская область, , 15:07 — REGNUM В Астраханской области в отношении бывшего главного бухгалтера МБУ «Управление имуществом и жилищно-коммунальным комплексом» Красноярского сельсовета было возбуждено два уголовных дела по статье «Мошенничество». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Главный бухгалтер составлял фиктивные договоры гражданско-правового характера на оказание услуг и переводил контрагентам деньги, используя электронно-цифровую подпись руководителя ведомства. Подрядчики получили из бюджета 310 тысяч рублей за работы, которые они не выполняли. Также бухгалтер не внёс на счёт учреждения более 100 тысяч рублей, полученных за оказание платных услуг.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Ведомство взяло под контроль расследование уголовных дел.