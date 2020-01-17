Майкоп, , 15:04 — REGNUM Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12. Среди них две несовершеннолетние девочки, одну из которых доставили в больницу Краснодара, вторую отправили на амбулаторное лечение, пишет ТАСС.

Напомним, утром 17 января под городом Адыгейском произошло крупное ДТП, участниками которого, по последним данным, стали 25 автомобилей. Предварительная причина — сильный туман и гололед. На месте происшествия погиб один человек, еще один позже скончался в больнице.

На месте аварии введен режим чрезвычайной ситуации, безопасность движения обеспечивают несколько нарядов ДПС. Здесь также развернут пункт помощи участникам ДТП, организована работа психологов.

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