Ростов-на-Дону, , 14:58 — REGNUM В январе 2020 года температура воздуха в Ростовской области оказалась на шесть градусов выше климатической нормы. На это обратили внимание донские синоптики, назвав причину аномально тёплой погоды в регионе.

По информации метеорологов, тёплыми будут также февраль и март. Объясняется это затоком в Европейскую часть России разогретых воздушных масс с Атлантики, передаёт ГТРК «Дон-ТР».

ИА REGNUM отмечает, что в ближайшие дни минусовых отметок столбики уличных термометров не достигнут. Средняя дневная температура воздуха на Дону составит +1 градус в период с 17 по 23 января. Как следует из прогноза погоды, опубликованного на сайте Гидрометцентра России, похолодание до — 2 градусов ожидается только в ночные часы.