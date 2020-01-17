Москва, , 15:02 — REGNUM Решение о дальнейшей судьбе долгостроя «Зенит» или «Синий зуб» на юго-западе Москвы будет принято после проведения экспертизы несущих конструкций. Об этом 16 января сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Строительство бизнес-центра «Зенит» началось в 1990 году. Здание предназначалось для РАНХиГС, там должен был разместиться учебно-деловой центр академии и гостиница «Зенит». В 2004 году строительство остановилось из-за проблем с финансированием. Здание находится в высокой степени готовности, однако за прошедшие годы оно значительно обветшало и теперь нуждается в реконструкции.

В 2017 году было принято решение достроить комплекс, работы должны были завершить к 2022 году. Однако после проведения нескольких конкурсов подрядчик так и не был найден. В 2017 году РАНХиГС заключила контракт на реконструкцию здания с компанией «Горкапстрой», но договор вскоре был расторгнут. Осенью 2018 года был заключен контракт с компанией «Техинжстрой», однако летом 2019 года он также был расторгнут, причиной расторжения стали финансовые проблемы подрядчика.

Хуснуллин отметил, что судьба здания станет известна после проведения экспертизы. «Корпус из металлоконструкции и из своего опыта скажу, что вероятность сохранения достаточно высока», — добавил заммэра.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РАНХиГС сообщили, что на данный момент в здании провели демонтаж внутренних перегородок, инженерного оборудования, а также ограждающих и стеклянных конструкций фасада.