Кампала, , 15:04 — REGNUM Более 90 угандийских женщин и девушек, которые были нелегально вывезены из страны и проданы в соседней Кении, были спасены и возвращены домой. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение полиции.

Представители полиции Уганды заявляют, что все они были нелегально вывезены в Найроби за последние три года якобы для работы в качестве домработниц.

В настоящее время пострадавшие содержатся в штабе Управления уголовных расследований в Кампале для проверки биографических данных и консультирования по поводу полученных травм. Чуть менее половины из спасенных — несовершеннолетние девушки, некоторым из которых всего 13 лет, отмечают репортеры.

По информации журналистов телерадиокомпании, совместная операция, проведенная властями Уганды и Кении по спасению группы, прошла в двух пригородах Найроби.

В полиции сообщили, что, хотя 91 женщина и девушка были освобождены, многие другие сбежали с места проведения операции. Однако гражданка Уганды, предположительно занимающаяся торговлей людьми, была арестована в ходе рейда и в настоящее время находится в следственном изоляторе в Найроби.