Ташкент, , 14:53 — REGNUM Искра от работающей болгарки стала причиной взрыва цистерны объемом 2,5 тонны сжиженного пропана, сообщили 17 января в пресс-службе следственного департамента при МВД республики.

Следственное управление при УВД Джизакской области Узбекистана возбудило уголовное дело по п. «а», ч. 2, ст. 257 Уголовного кодекса республики («Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека»).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в Зарбдорском районе Джизакской области Узбекистана произошел взрыв на автозаправочной станции. В результате аварии погиб 40-летний работник. Еще один человек был госпитализирован с травмами.

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