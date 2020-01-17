Москва, , 14:54 — REGNUM Безопасность в 3,9 тысячах мест, в которых будут проходить в России в 2020 году крещенские купания, обеспечит МЧС РФ. Об этом 17 января сообщает пресс-служба ведомства.

Также сообщается, что для обеспечения безопасного купания людей во время православного праздника на иорданях и майнах будут дежурить свыше 15,6 тыс. спасателей МЧС России, при задействовании свыше 5 тысяч единиц техники.

Кроме этого, указывается, что обряд купания будет проходить с 18 января по 00:00 по местному времени 19 января.

«Все это время на оборудованных местах Крещенских купаний организовано дежурство сотрудников МЧС России, полиции, медработников, представителей местных администраций, а также волонтеров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, уточняется, что перечень специально оборудованных мест Крещенских купаний размещен на официальных сайтах территориальных органов ведомства и регионов, а организованная территория проведения Крещенского обряда ограждена барьерной лентой, заходить за которую категорически запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что детям, пожилым людям и беременным женщинам не рекомендуется окунуться в прорубь на праздник Крещения Господня.