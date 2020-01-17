Белгород, 17 января 2020, 14:44 — REGNUM Эксгумацию останков немецких солдат, захороненных на территории Центрального парка, проведут в Белгороде. Об этом на своей странице в социальной сети 17 января написал мэр Юрий Галдун.
Военное кладбище, на котором во время оккупации Белгорода хоронили немецких солдат, располагалось на месте нынешнего парка до 1954 года. В рамках реконструкции центральной общественной зоны было предложено поднять останки. Градоначальник подтвердил, что эти работы будут проведены.
В Центральном парке уже восстановили здание бывшего кинотеатра «Октябрь». Здесь создадут арт-резиденцию для творческих людей — появятся мастерские, выставочные пространства, студии.