Белгород, , 14:44 — REGNUM Эксгумацию останков немецких солдат, захороненных на территории Центрального парка, проведут в Белгороде. Об этом на своей странице в социальной сети 17 января написал мэр Юрий Галдун.

Военное кладбище, на котором во время оккупации Белгорода хоронили немецких солдат, располагалось на месте нынешнего парка до 1954 года. В рамках реконструкции центральной общественной зоны было предложено поднять останки. Градоначальник подтвердил, что эти работы будут проведены.

«Постепенно будем воплощать в жизнь весь проект, который прошёл общественное обсуждение. Первоочередное — провести эксгумацию, не дело, чтобы горожане с детьми гуляли по кладбищу. Хочу уверить, что уже в этом сезоне парк будет работать», — написал мэр.

В Центральном парке уже восстановили здание бывшего кинотеатра «Октябрь». Здесь создадут арт-резиденцию для творческих людей — появятся мастерские, выставочные пространства, студии.