Астрахань, , 14:34 — REGNUM В Астрахани в воздухе с запахом газа и серы не нашли превышения норм содержания загрязняющих или вредных веществ. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Более 350 обращений о том, что в воздухе пахнет газом, поступило от горожан в Роспотребнадзор 10 и 11 декабря 2019 года. Свою проверку начала прокуратура, губернатор собрал срочное совещание, а затем Следственный комитет заподозрил местное предприятие ООО «Газпром добыча Астрахань» в сокрытии информации о выбросе сероводорода.

Аналогичные жалобы на неприятный запах в городе поступали от жителей Астрахани и ещё двух районов и в ночь с 25 на 26 декабря.

При этом с 10 декабря специалисты Роспотребнадзора несколько раз брали пробы воздуха — и превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявили ни разу. По данным ведомства, воздух со странным запахом не нанёс вреда здоровью людей — к врачам никто не обращался с такими жалобами. До конца декабря отбор проб воздуха продолжался во всех районах Астрахани, но итоги исследования везде одинаковы: воздух соответствует нормам.

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