Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM На конкурс концепций парка «Тучков буян» в центре Петербурге поступило рекордное число заявок с шести континентов. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 января в аппарате виц-губернатора Петербурга Николая Линченко.

Напомним, парк будет разбит на проспекте Добролюбова в Петроградском районе, на месте, где раньше предполагалось строительство так называемого судебного квартала — комплекса зданий для Верховного суда РФ. Идею оставить это место под парк выдвинул президент Владимир Путин.

Прием заявок уже завершился, конкурсанты должны были предложить ландшафтно-архитектурную концепцию парка. За два месяца было получено 229 заявок из 50 стран, что вдвое превышает число заявок на конкурс по московскому парку «Зарядье». Из 59 российских заявок 28 поданы представителями архитектурных бюро Санкт-Петербурга. 110 претендентов квалифицируются как начинающие команды, для них предусмотрено два из восьми мест.

Заявки поступили из Канады, США, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Панамы, Эквадора, Австралии и Новой Зеландии, Анголы, Кении и ЮАР, Японии, Южной Кореи, Турции, Сингапура, Шри-Ланки, Ливана, Китая, Индии, Ирана, Вьетнама и Армении, а также из 25 европейских стран, включая Бельгию, Великобританию, Данию, Норвегию, Францию и Швейцарию.

Среди претендентов оказались ведущие международные и российские компании в области развития общественных пространств и парков. По результатам заседания жюри конкурса 3 и 4 февраля будут отобраны восемь конкурсантов.

Процедура отбора конкурсантов и оценки концепций соответствует рекомендациям Международного союза архитекторов и ЮНЕСКО. Конкурс также поддержан Международным сообществом городских и региональных планировщиков, Российским и Санкт-Петербургским союзами архитекторов и Международной федерацией ландшафтных архитекторов.

«Такой высокий интерес российского и международного архитектурного сообщества к проекту, реализуемому в Санкт-Петербурге, не может нас не радовать. Сейчас мы проводим заключительный этап согласования технического задания, которое в ближайшее время будет предъявлено конкурсантам, и с нетерпением будем ждать заседания жюри. Мы намеренно максимально упростили техническое задание, так как понимаем, что речь идет о первичном этапе — концепции парка, а соответственно, нам бы хотелось увидеть все самые необычные, функциональные и творческие идеи архитекторов», — заявил вице-губернатор Николай Линченко.

В жюри конкурса вошли 14 ведущих специалистов по градостроительству, паркам и архитектуре, включая бывшего заместителя Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Франческо Бандарина, члена совета директоров международного сообщества городских планировщиков ISOCARP Дидье Ванкуцема, ведущих ботаников и ландшафтных архитекторов Патрика Блана и Кена Смита.

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Напомним, «Тучков буян» появится на набережной Малой Невы, где ранее предполагалось построить «судебный квартал». Теперь судей Верховного суда РФ собираются поселить на месте «Сада на Неве», застроив другую зеленую зону, против чего протестуют жители Центрального района Петербурга.

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