Грозный, , 14:27 — REGNUM По подозрению в причастности к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попал в поле зрения правоохранителей житель Веденского района Чечни Заурбек К. Есть сведения, что он находится в Сирии, где воюет в составе незаконных вооруженных формирований против правительственных сил, пишет «Кавказский узел».

По данным источника в МВД, в 2019 году он состоял в банде Усами Якубова, которая действовала на территории Веденского района. На тот момент ему был 21 год. Силовики объявили его в федеральный розыск.

В настоящее время он является фигурантом уголовного дела об участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.