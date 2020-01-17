Новосибирск, , 14:19 — REGNUM В предстоящие выходные дни на дорогах Новосибирской области будут дежурить 30 передвижных пунктов обогрева — для водителей, оказавшихся в трудной ситуации, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Напомним, ранее из-за непогоды в Новосибирской области было введено временное ограничение движения пассажирского междугороднего транспорта.

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«Передвижные пункты обогрева (специализированные автомобили) готовы оказать техническую помощь на дороге. В них для водителей приготовлена теплая одежда, тепловые пушки, провода для прикуривания автомобиля, трос, инструменты. Людей могут доставить в теплое место — как правило, до ближайшего участка дорожных служб. При экстренной необходимости автомобиль с согласия водителя будет транспортирован в теплый бокс, а в случае помехи дорожному движению — до ближайшего примыкания к дороге», — уточнили в министерстве.

Дорожные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Для оперативной уборки снега на дорогах в непрерывном режиме будут работать около тысячи единиц техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области дует сильный ветер, скорость которого местами до 20 метров в секунду, сильные метели, снегопад. Непогода сохранится на территории региона несколько дней.