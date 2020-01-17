Ханты-Мансийск, , 14:19 — REGNUM В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска Росздравнадзор выявил грубые нарушения медицинской деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выявлены нарушения лицензионных требований к помещениям для выполнения ряда медицинских работ. Не в полном объёме представлены принадлежащие больнице на праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий, аппаратов, приборов, инструментов, зарегистрированных в установленном порядке.

У медработников, получивших дипломы в иностранных государствах, нет сертификатов специалистов, нет результатов сдачи специального экзамена. Выявлены недочёты в штатном расписании, нет порядка проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

По результатам проверки в адрес медицинской организации направлено предписание на устранение нарушений. Будут применены меры и по административным правонарушениям.