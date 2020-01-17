Москва, , 14:19 — REGNUM Ход строительства станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро 17 января осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Строительства станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

На данный момент участок БКЛ от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» готов на четверть. В строительстве находятся все три станции. Полностью пройдены перегонные тоннели от станции «Проспект Вернадского» до станции «Улица Новаторов», а также от станции «Воронцовская» до станции «Улица Новаторов» и от станции «Каховская» до «Зюзино».

Сергей Собянин во время осмотра хода строительства станции «Воронцовская» Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Активно продолжаем строить южный участок Большой кольцевой линии метро от «Проспекта Вернадского» до «Каховской». Важный участок — соединяет три действующие линии метро и одну стелющуюся. Улучшает транспортную доступность для полумиллиона москвичей, улучшает экологическую ситуацию, снимает нагрузку с действующих линий. Планируем его закончить в 2021 году», — рассказал Собянин.