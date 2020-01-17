Москва, , 14:13 — REGNUM Паралиомпийский комитет России намерен вступить в судебный спор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Как заявил глава комитета Владимир Лукин, соответствующее уведомление уже направлено в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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Как уточнил Лукин, слова которого приводит ТАСС, интересы Паралиомпийского комитета РФ в суде будет представлять юридическая компания «Бонард Лоусон Женева».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря исполнительный комитет WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), что приведёт к дисквалификации России на четыре года. Это решение также не позволит спортсменам из РФ участвовать в главных спортивных мероприятиях под нейтральным флагом.

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24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло решение оспорить «вердикт» WADA, о чём уведомило антидопинговую организацию.

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