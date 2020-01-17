Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM Более шести тысяч пользователей за несколько дней поставили подписи под петицией против почти двукратного роста взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах Петербурга, который Смольный санкционировал с января 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы требуем остановить рост тарифов на капитальный ремонт в Санкт-Петербурге. Вернуть тарифы 2019 года и заморозить их на этом уровне. Изначально взносы на капремонт воспринимались как неправовые, но они были небольшого размера, и люди смирились. Но теперь мы видим, что с 2013 года эти взносы выросли почти в 10 раз! Тарифы растут в арифметической прогрессии и в следующем, 2021 году вырастут еще на 100%, а потом еще и еще», — полагают авторы петиции на портале Change.org.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей города отнестись к плате за капремонт «с пониманием». Напомним, тарифы выросли с 4−5 рублей за 1 кв. метр до 8−9 рублей, в зависимости от типа дома. Депутаты Заксобрания от «Справедливой России» призвали прокурора Петербурга Сергея Литвиненко опротестовать такое увеличение, так как считают его незаконным.

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«Я работать без выходных должна, чтобы за всё заплатить и необходимое купить! И ребенка не вижу, и к врачам не успеваю ни сама, ни с ребенком», — заявила в своем комментарии одна из подписавшихся Мария Карнюшкина, припомнив фразу уже бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева «Денег нет, но вы держитесь».

Еще одна подписавшаяся Евгения Шнякова заметила, что тарифы растут и растут, а зарплата остается прежней, так что скоро «заплатим налоги и спать будем спокойно в белых тапках».

Добавим, что петиции на портале Change.org официально не рассматриваются органами власти РФ и не влекут никаких правовых последствий. Для официальных петиций существует портал «Российская общественная инициатива».

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В свою очередь Жилищный комитет Смольного заявил, что новый размер взноса за капремонт позволит увеличить темпы и объемы выполняемых работ, так как на данный момент региональная программа не исполняется, отставание чиновники хотят сократить на 30% к 2023 году. Чиновники отмечают, что большинство петербуржцев исправно платят по квитанциям.

«В 2014 году размер минимального взноса составлял 2 рубля на кв. м в месяц при экономически обоснованном тарифе в несколько раз больше. Даже его дальнейшее увеличение с учетом ежегодного государственного софинансирования не покрывало требуемых расходов, что привело к отставанию в исполнении региональной программы. В настоящее время для сокращения отставания необходимо более 98 млрд рублей», — объяснили в Жилкоме.

Чиновники полагают, что увеличение тарифов позволит увеличить объем направляемых на капитальный ремонт средств до 13,2 млрд рублей в 2020 году, причем казна на эти цели отправляет только 3 млрд рублей, еще порядка 1 млрд рублей пойдет на реставрацию фасадов особой сложности.

Ранее депутат Заксобрания Алексей Ковалев обратил внимание, что по закону петербургский бюджет более не обязан финансировать 40% программы капремонта благодаря позиции Смольного и большинства депутатов в лице представителей «Единой России».

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