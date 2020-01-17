Новосибирск, , 14:11 — REGNUM В Новосибирской области из-за непогоды введено временное ограничение движения пассажирского междугороднего транспорта, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

Отметим, что в регионе сегодня, 17 января, дует сильный ветер, скорость которого местами до 20 метров в секунду, сильные метели, снегопад.

В МЧС уточнили, что именно из-за низкой видимостью с 17:00 до 22:00 (время местное) введено ограничение движения для пассажирского междугороднего автомобильного транспорта на участках автомобильных дорог: Р-255 «Сибирь» 41−149 км; Р-256 «Чуйский тракт» 28−135 км; Р-254 «Иртыш» на участке Северный обход г. Новосибирска 0−76 км; на территории шести районов и одного городского округа Новосибирской области.

«Организовано информирование и оповещение граждан на автовокзалах. Задержек в движении грузового и легкового автотранспорта нет, инженерной техникой Федерального управления автомобильных дорог проводится расчистка автомобильных трасс. В качестве превентивной меры организовано взаимодействие с водителями большегрузного автотранспорта, проезжающих по территории Новосибирской области», — отмечают в управлении.

В режиме готовности находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Новосибирской области: 100 человек и 15 единиц техники. Подготовлено 24 стационарных пункта обогрева и питания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды в Новосибирской области на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» сегодня, 17 января, произошло сразу три ДТП с участием девяти легковых и грузовых автомобилей. Есть пострадавшие.

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