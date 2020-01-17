Екатеринбург, , 14:27 — REGNUM Глава Свердловской области Евгений Куйвашев не увидел ничего плохого в переводе скорой помощи в руки предпринимателей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам губернатора, такая практика является не только общероссийской, но даже общемировой. Передача скорой «на аутсорсинг» (в руки частных подрядчиков — примечание ИА REGNUM) позволяет зарабатывать деньги.

«В Екатеринбурге давно и успешно работают частные скорые. Они вкладывают в обновление автопарка», — сказал глава региона.

Губернатор уверяет, что никаких увольнений из-за передачи скорых в частные руки не произойдёт.

«Мы хотим привлечь дополнительные деньги от бизнеса в медицину», — добавил Куйвашев.

Ранее в Ярославле арестовали карету «Скорой помощи», принадлежавшую частной организации. Организация накопила крупные долги по налогам, взносам и страховке.

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